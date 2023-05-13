Джерело - sport.ua.
Колишній форвард Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес, який зараз виступає у Бразилії за Корінтіанс, може незабаром змінити клуб.
Про це повідомляє Torcedores.
Повідомляється, що у послугах 36-річного ветерана зацікавлені клуби з Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Найбільш конкретний варіант, який нині має Мораес, - це Аль-Іттіхад, який лідирує в поточному розіграші чемпіонату Саудівської Аравії й випереджає Аль-Наср, за який виступає португалець Кріштіану Роналду, на 5 очок.
Контракт Жуніора Мораеса із Корінтіансом розрахований до 31 грудня.
Сьогодні стало відомо, що в бразильському клубі вирішили більше не надавати досвідченому форварду ігрову практику у першій команді.