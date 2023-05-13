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Мораес може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії

Сьогодні 19:55 405 0
Мораес може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії
Фото Getty Images
#Жуніор Мораес

Джерело - sport.ua.

Колишній форвард Шахтаря, Динамо та збірної України Жуніор Мораес, який зараз виступає у Бразилії за Корінтіанс, може незабаром змінити клуб.

Про це повідомляє Torcedores.

Повідомляється, що у послугах 36-річного ветерана зацікавлені клуби з Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Найбільш конкретний варіант, який нині має Мораес, - це Аль-Іттіхад, який лідирує в поточному розіграші чемпіонату Саудівської Аравії й випереджає Аль-Наср, за який виступає португалець Кріштіану Роналду, на 5 очок.

Контракт Жуніора Мораеса із Корінтіансом розрахований до 31 грудня.

Сьогодні стало відомо, що в бразильському клубі вирішили більше не надавати досвідченому форварду ігрову практику у першій команді.

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