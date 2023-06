Головний тренер Болоньї Мотта може змінити клуб влітку

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта зацікавив багато великих клубів.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Ці неназвані команди розглядають 40-річного італійця як кандидата на посаду головного тренера з наступного сезону.

Болонья не хоче відпускати коуча та готова запропонувати йому продовження контракту до 2025 року. Чинна угода розрахована до завершення наступного сезону.

Повідомлялося, що Мотта може очолити ПСЖ, де він колись грав.

Many important clubs monitoring Thiago #Motta for the next season. #Bologna would like to lock him and are ready to offer to the coach the contract extension until 2025. Expected a meeting with the President Joey Saputo in the next hours. #transfers