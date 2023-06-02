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Головний тренер Болоньї Мотта може змінити клуб влітку

Болонья не хоче відпускати коуча
Сьогодні 11:18 175 0
Головний тренер Болоньї Мотта може змінити клуб влітку
#Болонья, #Тіаго Мотта

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта зацікавив багато великих клубів.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Ці неназвані команди розглядають 40-річного італійця як кандидата на посаду головного тренера з наступного сезону.

Болонья не хоче відпускати коуча та готова запропонувати йому продовження контракту до 2025 року. Чинна угода розрахована до завершення наступного сезону.

Повідомлялося, що Мотта може очолити ПСЖ, де він колись грав.

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