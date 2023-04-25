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Мотта може очолити ПСЖ

Сьогодні 23:25 172 0
Мотта може очолити ПСЖ
#Болонья, #ПСЖ, #Тіаго Мотта

Джерело - sport.ua.

Керівництво ПСЖ звернуло свою увагу на головного тренера Болоньї Тіаго Мотту як кандидатуру на посаду наставника команди.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Робота 40-річного італійця в нинішньому сезоні з Болоньєю отримала багато позитивних відгуків. Мотта також входить до шорт-листа міланського Інтера.

Тіаго Мотта очолює Болонью з вересня минулого року. Раніше він працював зі Спецією, у складі якої вже тоді виступав Віктор Коваленко.

У 2012-2018 роках Мотта виступав за ПСЖ як гравець.

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