Керівництво ПСЖ звернуло свою увагу на головного тренера Болоньї Тіаго Мотту як кандидатуру на посаду наставника команди.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Робота 40-річного італійця в нинішньому сезоні з Болоньєю отримала багато позитивних відгуків. Мотта також входить до шорт-листа міланського Інтера.

Тіаго Мотта очолює Болонью з вересня минулого року. Раніше він працював зі Спецією, у складі якої вже тоді виступав Віктор Коваленко.

У 2012-2018 роках Мотта виступав за ПСЖ як гравець.