Хаві: Мессі наступного тижня прийме рішення

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі прийме рішення щодо свого майбутнього наступного тижня.

Про це заявив головний тренер Барселони Хаві.

"Лео наступного тижня прийме рішення, треба дати йому спокій. Зрештою, якщо ми говоритимемо про Лео щодня, не думаю, що це якось допоможе. Рішення буде наступного тижня, а поки є 200 гіпотез. Він вирішить своє майбутнє, у Барселоні для нього двері відкриті, сперечань більше немає", - сказав Хаві.