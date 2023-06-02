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Хаві: Мессі наступного тижня прийме рішення

Тренер Барселони прокоментував можливе повернення Мессі
Сьогодні 10:54 226 0
Хаві: Мессі наступного тижня прийме рішення
Фото: Getty Images
#Барселона, #Ліонель Мессі, #Хаві Ернандес

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі прийме рішення щодо свого майбутнього наступного тижня.

Про це заявив головний тренер Барселони Хаві.

"Лео наступного тижня прийме рішення, треба дати йому спокій. Зрештою, якщо ми говоритимемо про Лео щодня, не думаю, що це якось допоможе. Рішення буде наступного тижня, а поки є 200 гіпотез. Він вирішить своє майбутнє, у Барселоні для нього двері відкриті, сперечань більше немає", - сказав Хаві.

Нагадаємо, Інтер Маямі Бекхема зробив пропозицію Мессі.

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