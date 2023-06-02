Головне
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 04:30 1097 4
Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА
Сьогодні 08:41 231
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Сьогодні 07:00 371
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем
Вчора 21:22 1023
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс
Вчора 21:13 1271 1
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі
Вчора 15:25 1291
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 15:15 15488 2
Коли глибину падіння важко уявити
Вчора 14:46 2339
Тудор вирішив залишити Марсель
Вчора 14:39 554
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 10:59 286439 6
Прямі трансляції

Інтер Маямі Бекхема зробив пропозицію Мессі

Американський клуб пропонує гравцю контракт на 4 роки
Сьогодні 09:14 344 0
Інтер Маямі Бекхема зробив пропозицію Мессі
Фото: Getty Images
#Барселона, #Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі зробив пропозицію нападнику ПСЖ та збірної Аргентини Ліонелю Мессі

Про це повідомляє Sport.es.

Американський клуб пропонує гравцю контракт на 4 роки з зарплатою у 50 мільйонів євро на рік.

У той же час ПСЖ також готовий запропонувати форварду продовження співпрацю.

Повідомлялося, що у випадку переходу в Інтер Маямі Мессі може перейти на правах оренди в Барселону на строк від 6 до 18 місяців.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24 Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24 2644 1
Чавес: Хейні справді переміг Ломаченка Чавес: Хейні справді переміг Ломаченка 4196
9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 3582
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 286439 6
Де можна побачити перший контракт Кличка Де можна побачити перший контракт Кличка 15488 2
Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його 4400
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17205 7
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35297 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20600
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 43989 2
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36089
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10914