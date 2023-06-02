Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі зробив пропозицію нападнику ПСЖ та збірної Аргентини Ліонелю Мессі
Про це повідомляє Sport.es.
Американський клуб пропонує гравцю контракт на 4 роки з зарплатою у 50 мільйонів євро на рік.
У той же час ПСЖ також готовий запропонувати форварду продовження співпрацю.
Повідомлялося, що у випадку переходу в Інтер Маямі Мессі може перейти на правах оренди в Барселону на строк від 6 до 18 місяців.
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