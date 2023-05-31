Неймар відхилив пропозицію з Саудівської Аравії на 400 млн євро

Неймар хоче грати у Європі

Вінгер ПСЖ Неймар відмовився від пропозиції з Саудівської Аравії на 400 млн євро.

Про це повідомляє FootMercato.

Гравець хоче продовжувати кар’єру у Європі, розглядаючи при цьому 2 варіанти: залишитись у ПСЖ або перейти в Манчестер Юнайтед.

У ПСЖ незадоволені поведінкою Неймара та його високою зарплатнею, тому клуб має намір продати гравця.

Переїзд до Манчестера залежить від майбутнього продажу клубу катарському принцу Джассіму бін Хамаду Аль Тані.

Неймар провів 20 матчів в Лізі 1 цього сезону, відзначившись 13 голами та 11 асистами.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола особисто телефонував Неймару, щоб запросити гравця до Манчестер Сіті.