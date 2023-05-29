Гвардіола особисто телефонував Неймару, щоб запросити гравця до Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола особисто зв'язувався з Неймаром.

Про це повідомляє lequipe.fr.

Він хотів дізнатися як гравець почувається.

При цьому зазначається, що перехід Неймара до Сіті є малоймовірним.

Нагадаємо, що нещодавно біля будинку Неймара пройшов протест ультрас, який вимагав гравця покинути клуб. Пізніше повідомлялося, що футболіст точно покине клуб цього літа і керівництво ПСЖ на нього не розраховує.

Цього сезону Неймар провів 29 матчів, забив 18 голів і віддав 17 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює потенційний перехід бразильця у 70 мільйонів євро.