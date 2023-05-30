Італія оголосила заявку на матч Ліги націй проти Іспанії

У список увійшло 26 футболістів

Федерація футболу Італії на своєму офіційному сайті оголосила список викликаних футболістів до збірної Італії на півфінальний матч Ліги націй проти Іспанії.

У заявку команду Роберто Манчіні потрапили 26 футболістів:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Емполі).

Захисники: Федеріко Баскіротто (Лечче), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Алессандро Буонджорно (Торіно), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Мілан), Федеріко Гатті (Ювентус), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаель Толої (Аталанта).

Півзахисники: Браян Крістанте (Рома), Давіде Фраттезі (Сассуоло), Жоржиньйо (Арсенал), Мануель Локателлі (Ювентус), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Маттео Пессіна (Монца), Марко Верратті (ПСЖ), Ніколо Дзаньоло (Галатасарай).

Нападники: Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко К’єза (Ювентус), Вілфрід Ньйонто (Лідс), Чіро Іммобіле (Лаціо), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Тігре), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).

Нагадаємо, матч Іспанія – Італія пройде 14 червня. У другому півфіналі турніру зіграють Нідерланди та Хорватія.