Головне
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Сьогодні 09:58 1044 2
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:34 292 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:05 18808
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
Вчора 22:11 760
Світоліна зіграє з маловідомою австралійкою в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 21:37 1283 3
Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос
Вчора 18:09 1203 2
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
Вчора 16:56 3495
Русин замінить Яремчука у збірній України
Вчора 16:11 1395
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Вчора 15:11 784
Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Вчора 14:52 2760
Прямі трансляції

Італія оголосила заявку на матч Ліги націй проти Іспанії

У список увійшло 26 футболістів
Сьогодні 12:55 260 0
Італія оголосила заявку на матч Ліги націй проти Іспанії
Фото - gettyimages
#Роберто Манчіні

Джерело - figc.it.

Федерація футболу Італії на своєму офіційному сайті оголосила список викликаних футболістів до збірної Італії на півфінальний матч Ліги націй проти Іспанії.

У заявку команду Роберто Манчіні потрапили 26 футболістів:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Гульєльмо Вікаріо (Емполі).

Захисники: Федеріко Баскіротто (Лечче), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Алессандро Буонджорно (Торіно), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Алессандро Флоренці (Мілан), Федеріко Гатті (Ювентус), Леонардо Спінаццола (Рома), Рафаель Толої (Аталанта).

Півзахисники: Браян Крістанте (Рома), Давіде Фраттезі (Сассуоло), Жоржиньйо (Арсенал), Мануель Локателлі (Ювентус), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Маттео Пессіна (Монца), Марко Верратті (ПСЖ), Ніколо Дзаньоло (Галатасарай).

Нападники: Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко К’єза (Ювентус), Вілфрід Ньйонто (Лідс), Чіро Іммобіле (Лаціо), Джакомо Распадорі (Наполі), Матео Ретегі (Тігре), Маттіа Дзакканьї (Лаціо).

Нагадаємо, матч Іспанія – Італія пройде 14 червня. У другому півфіналі турніру зіграють Нідерланди та Хорватія.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ 3495
Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос 2125
Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів 1812
Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос 1442
Русин замінить Яремчука у збірній України Русин замінить Яремчука у збірній України 1395
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18808
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 27985 3
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 281323
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 116775
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 43606 2
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 43462
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12318 2