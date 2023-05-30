Шовковський: У Динамо є обличчя, яке гравці ніколи не мають втрачати

Динамо не заслужило підсумковий результат з Вересом (3:0) у матчі 29 туру УПЛ.

Про це розповів виконуючий обов’язки головного тренера киян Олександр Шовковський.

"У першу чергу хочеться сказати слова подяки нашим славним захисникам і захисницям, які боронять наші кордони та дозволяють нам проводити ці матчі.У неділю був День Києва, і ми усі знаємо, які подарунки нам приготував ворог тієї ночі. Але ми вистояли, вистоїмо і обов'язково переможемо, як би складно не було. Я ще раз хочу подякувати нашим захисникам, побажати їм, щоб вони усі повернулися додому якнайшвидше здоровими, і ми святкували наші перемоги вже разом з уболівальниками на трибунах.

Що стосується безпосередньо гри, ми готувалися до цього матчу. Мірча Луческу повернувся, він на милицях, але постійно перебуває разом із командою, він усе бачить, керує процесом, ми з ним весь час на зв'язку. Розуміли і говорили гравцям про те, що наш суперник веде боротьбу за життя у Прем'єр-лізі, тому гра не буде простою. У нас, можна сказати, турнірних завдань вже немає, але у нас є обличчя, яке гравці ніколи не мають втрачати. Наголошували і на цьому.

Якщо подивитися на гру, то у середині другого тайму ми мали вести у рахунку щонайменше 3:0 і спокійно доводити поєдинок до логічного завершення. Натомість на рівному місці заробили одинадцятиметровий удар у свої ворота, і гра могла піти зовсім по іншому сценарію. Вважаю, що підсумковий рахунок 3:0 не по грі, тому що у другому таймі у нас, хоча і були можливості забити, але в обороні деякі епізоди провалили", - відзначив Шовковський.