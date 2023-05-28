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Гайденгайм вперше вийшов до Бундесліги

Сьогодні 20:56 223 0
Гайденгайм вперше вийшов до Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У матчі другої Бундесліги Ян Регенсбург у компенсований час поступився Гайденгайму.

Завдяки камбеку, Гайденгам посів перше місце у турнірній таблиці та вперше в історії вийшов до Бундесліги.

Гайденгайм поступалися в рахунку до 93 хвилини. Після чого команда повністю перевернула матч на свою користь забивши перший, а на 90+9 другий.

Також до виходу в головний чемпіонат країни приєднався Дармштадт, за який раніше виступали Федецький, Олійник та Березовський.

Також за вихід побореться Гамбург. Вони зіграють у перехідних матчах зі Штутгартом.

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