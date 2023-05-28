Маркевич: Переговори з Карпатами йдуть, але контракт я ще не укладав

Український тренер Мирон Маркевич може очолити львівські Карпати.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи вже мене призначили головним тренером Карпат? Поки що це все плітки, а там побачимо.

Йдуть переговори з Карпатами, але контракт я ще не укладав. Зараз я нічого більше не можу сказати", - сказав Маркевич.