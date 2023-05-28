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Маркевич: Переговори з Карпатами йдуть, але контракт я ще не укладав

Фахівець близький до відновлення тренерської кар'єри
Сьогодні 17:27 238 0
Маркевич: Переговори з Карпатами йдуть, але контракт я ще не укладав
#Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - fanday.net.

Український тренер Мирон Маркевич може очолити львівські Карпати.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи вже мене призначили головним тренером Карпат? Поки що це все плітки, а там побачимо.

Йдуть переговори з Карпатами, але контракт я ще не укладав. Зараз я нічого більше не можу сказати", - сказав Маркевич.

Примітно, що за свою тренерську кар'єру 72-річний фахівець 4 рази очолював Карпати (з 1992 по 1995 рік, з 1996 по 1998, з 2001 по 2002 і з 2002 по 2004). Маркевич не вів тренерської діяльності з 2016 року, останнім місцем роботи коуча був Дніпро.

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