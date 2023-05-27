Кану заборонили відсвяткувати чемпіонство Баварії

Джерело - Чемпіон.
Колишнього генерального директора Баварії Олівера Кана не допустили до святкування чемпіонства з командою.
Про це розповів сам функціонер у Twitter.
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"Я пишаюся цим досягненням. Я хотів відсвяткувати титул з командою, але, на жаль, не можу цього зробити, тому що мені заборонили.
Чекаю на наступний сезон. Ми станемо чемпіонами вдванадцяте поспіль. Давайте святкувати!", – відзначив Кан.
Раніше Баварія звільнила Кана та Саліхамиджича.
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