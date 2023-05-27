Кану заборонили відсвяткувати чемпіонство Баварії

Олівер Кан прокоментував своє звільнення з посади після здобуття чемпіонства в останньому турі Бундесліги.

Джерело - Чемпіон.

Колишнього генерального директора Баварії Олівера Кана не допустили до святкування чемпіонства з командою.

Про це розповів сам функціонер у Twitter.

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"Я пишаюся цим досягненням. Я хотів відсвяткувати титул з командою, але, на жаль, не можу цього зробити, тому що мені заборонили. Чекаю на наступний сезон. Ми станемо чемпіонами вдванадцяте поспіль. Давайте святкувати!", – відзначив Кан.

Раніше Баварія звільнила Кана та Саліхамиджича.

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