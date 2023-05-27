Головне
Сімнадцять тріумфів Еліни Світоліної
Сьогодні 19:37 733
Ребров покинув Аль-Айн
Сьогодні 22:20 418
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 22:01 73300
Збірна Німеччини сенсаційно здолала США у півфіналі ЧС-2023
Сьогодні 21:04 869
Баварія - чемпіон Німеччини сезону 2022/23
Сьогодні 18:41 476
Баварія дотиснула Кельн, Боруссія Дортмунд не змогла переграти Майнц: результати 34 туру Бундесліги
Сьогодні 18:30 405
Повернення української Королеви: Світоліна виграла турнір у Страсбурзі
Сьогодні 17:41 1712
Збірна Канади з труднощами здолала Латвію у півфіналі ЧС-2023
Сьогодні 16:56 1054
Світоліна виграла перший сет у росіянки Блінкової у фіналі Страсбурга
Сьогодні 16:47 1156 2
Полісся переграло ЛНЗ: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:59 1243
Прямі трансляції

Кану заборонили відсвяткувати чемпіонство Баварії

Олівер Кан прокоментував своє звільнення з посади після здобуття чемпіонства в останньому турі Бундесліги.
Сьогодні 22:52 385 0
Кану заборонили відсвяткувати чемпіонство Баварії
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Олівер Кан

Джерело - Чемпіон.

Колишнього генерального директора Баварії Олівера Кана не допустили до святкування чемпіонства з командою.

Про це розповів сам функціонер у Twitter.

Актуально: Баварія - чемпіон Німеччини сезону 2022/23

"Я пишаюся цим досягненням. Я хотів відсвяткувати титул з командою, але, на жаль, не можу цього зробити, тому що мені заборонили.

Чекаю на наступний сезон. Ми станемо чемпіонами вдванадцяте поспіль. Давайте святкувати!", – відзначив Кан.

Раніше Баварія звільнила Кана та Саліхамиджича.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 14699
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 17541
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 27298 3
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 334239
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя 5501
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 73300
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6841 2
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10821
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33100 4
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20392
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21525
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8488