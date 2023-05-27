Баварія звільнила Кана та Саліхамиджича

У Баварії змінився генеральний директор

Джерело - FCBayern.

Баварія звільнила генерального директора Олівера Кана та спортивного директора Хасана Саліхаміджича.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

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Це рішення було ухвалено не зважаючи на підсумки чемпіонату Німеччини, який Баварія виграла, випередивши дортмундську Боруссію в останньому турі.

Клуб оголосив про це через годину після матчу з Майнцом.

Наступним гендиректором клубу стане Крістіан Дрізен.

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