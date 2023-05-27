Баварія звільнила Кана та Саліхамиджича

Джерело - FCBayern.
Баварія звільнила генерального директора Олівера Кана та спортивного директора Хасана Саліхаміджича.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
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Це рішення було ухвалено не зважаючи на підсумки чемпіонату Німеччини, який Баварія виграла, випередивши дортмундську Боруссію в останньому турі.
Клуб оголосив про це через годину після матчу з Майнцом.
Наступним гендиректором клубу стане Крістіан Дрізен.
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