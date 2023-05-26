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Карпати не планують викуповувати контракти Хобленка та Горбунов

Хобленко та Горбунов повернуться у свої клуби
Сьогодні 21:57 205 0
Карпати не планують викуповувати контракти Хобленка та Горбунов
#Горбунов, #Карпати, #Футбольні трансфери, #Олексій Хобленко

Джерело - footboom1.com.

Півзахисник Сергій Горбунов та форвард Олексій Хобленко покинуть Карпати.

Про це повідомляє FootBoom.

Львівський клуб не планує викуповувати контракти гравців.

Горбунов перейшов до Карпат на правах оренди з Дніпра-1, Хобленко – з Кривбасу. Сергій зіграв у двох матчах за Левів. На рахунку Олексія сім поєдинків, один гол та одна результативна передача.

Раніше повідомлялося, що Карпати розглядають кандидатури Остапа Маркевича, Олега Дулуба та Юрія Мороза.

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