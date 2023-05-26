Карпати не планують викуповувати контракти Хобленка та Горбунов

Джерело - footboom1.com.
Півзахисник Сергій Горбунов та форвард Олексій Хобленко покинуть Карпати.
Про це повідомляє FootBoom.
Львівський клуб не планує викуповувати контракти гравців.
Горбунов перейшов до Карпат на правах оренди з Дніпра-1, Хобленко – з Кривбасу. Сергій зіграв у двох матчах за Левів. На рахунку Олексія сім поєдинків, один гол та одна результативна передача.
Раніше повідомлялося, що Карпати розглядають кандидатури Остапа Маркевича, Олега Дулуба та Юрія Мороза.
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