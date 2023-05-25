Визначились претенденти на пост головного тренера Карпат

Головний тренер Карпат Андрій Тлумак близький до того, щоб покинути тренерський місток "зелено-білих".

Про це повідомляє Sport Arena.

Оскільки Тлумак є одним зі співзасновників оновлених Карпат, навряд чи він зовсім покине "левів". Ймовірно, він зосередиться на роботі директора з футболу чи спортивного директора клубу.

"Зелено-білі" буцімто розглядають три кандидатури на посаду головного тренера. Йдеться про екскоуча Маріуполя Остапа Маркевича, колишнього тренера Львова Олега Дулуба та Юрія Мороза, який свого часу очолював Чорноморець, а зараз є наставником збірної U-17. Нагадаємо, Маркевич зараз є головним тренером польської Радуні.

Раніше повідомлялося, що Тлумак подав у відставку.

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