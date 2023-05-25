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Бланко хоче покинути Дніпро-1

Домінго Бланко може змінити клуб
Сьогодні 18:16 263 0
Бланко хоче покинути Дніпро-1
#Футбольні трансфери, #Домінго Бланко, #СК Дніпро-1

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Дніпра-1 Домінго Бланко бажає повернутися в аргентинський Індепендьєнте, за який він виступав до переходу в українську команду.

Про це повідомляє SoyDelRojo.

За даними джерела, 28-річний футболіст некомфортно почуває себе в клубі, він хоче змінити команду. Для Індепендьєнте ця угода натомість не є пріоритетною, цей варіант поки вивчатимуть.

За даними Transfermarkt, контракт Бланко з Дніпром-1 розрахований до 2025 року. У поточному сезоні він провів 23 матчі, відзначившись 2 голами та 2 асистами.

Раніше Дніпро-1 сенсаційно поступився Ворсклі.

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