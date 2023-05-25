Пятов не увійде в тренерський штаб Реброва в збірній України

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов не буде тренером воротарів збірної України у штабі Сергія Реброва.

Про це повідомляє Центр новин.

"Перше – це контракт Пятова в Шахтарі, він діє до 30 червня. Друге, при великому бажанні тренувати збірну, в Пятова немає тренерської ліцензії. Він тільки розпочинає навчання. Скоріш за все Пятов продовжить контракт з Шахтарем. І гратиме ще рік або два", - йдеться у повідомлені.