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Піолі: На жаль, все було вирішено в перші 15 хвилин першого матчу

Тренер Мілана прокоментував виліт з Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:53 213 0
Піолі: На жаль, все було вирішено в перші 15 хвилин першого матчу
Фото: Getty Images
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан, #Піолі

Джерело - Calciomercato.com.

Долю протистояння Інтер - Мілан у Лізі чемпіонів вирішив перший поєдинок.

Про це заявив головний тренер "россонері" Стефано Піолі.

"Некоректно говорити про відсутність бажання у гравців, які виклалися на повну. Інтер це заслужив, але говорити про бажання мені не здається коректним. Ми пропустили в першому матчі, а сьогодні почали добре, створивши 2-3 моменти, які могли все змінити.

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Шкода. Ми зайшли так далеко та сподівалися дійти до фіналу. Зараз ми розчаровані, враховуючи шлях, яким ми пройшли протягом трьох років. Було б винятково потрапити у фінал, незалежно від переможця турніру.

  Інтер - Мілан: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

На жаль, все було вирішено в перші 15 хвилин першого матчу з Інтером. Нам протистояла дуже сильна команда. Я не можу ні в чому дорікнути своїм гравцям. Тепер треба добре завершити чемпіонат Італії", - сказав Піолі.

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