Інтер переміг Мілан і став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Інтер здобув перемогу над Міланом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Голом відзначився Лаутаро Мартінес.
Ліга чемпіонів
Півфінал, матч-відповідь
16 травня
Інтер - Мілан 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 74 Мартінес
Склади команд:
Інтер: Онана, Бастоні, Ачербі, Дарміан, Мхітарян (Брозович 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдіні 84), Дімарко, Думфріс, Джеко (Лукаку 66), Мартінес (Корреа, 84)
Запас: Ханданович, Кордац, де Врей, Гозенс, Белланова, Аслані, Д'Амброзіо, Станкович
Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, Тьяу (Калюлю 64), Калабрія, Крунич, Тоналі, Леау, Діас (Орігі 76), Мессіас (Салемакерс 76), Жиру
Запас: Міранте, Нава, Балло, Ребич, К'єр, Флоренци, Побега, Габбіа, де Кетеларе
Попередження: Тіав 56, Барелла 79, Тоналі 79, Крунич 81, Томорі 81, Мартінес 81
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!