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Інтер переміг Мілан і став першим фіналістом Ліги чемпіонів

Єдиним голом відзначився Лаутаро Мартінес
Вчора 23:52 176 0
Інтер переміг Мілан і став першим фіналістом Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Інтер здобув перемогу над Міланом у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Голом відзначився Лаутаро Мартінес.

Ліга чемпіонів
Півфінал, матч-відповідь
16 травня

Інтер - Мілан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 74 Мартінес

Склади команд:

Інтер: Онана, Бастоні, Ачербі, Дарміан, Мхітарян (Брозович 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдіні 84), Дімарко, Думфріс, Джеко (Лукаку 66), Мартінес (Корреа, 84)

Запас: Ханданович, Кордац, де Врей, Гозенс, Белланова, Аслані, Д'Амброзіо, Станкович

Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, Тьяу (Калюлю 64), Калабрія, Крунич, Тоналі, Леау, Діас (Орігі 76), Мессіас (Салемакерс 76), Жиру

Запас: Міранте, Нава, Балло, Ребич, К'єр, Флоренци, Побега, Габбіа, де Кетеларе

Попередження: Тіав 56, Барелла 79, Тоналі 79, Крунич 81, Томорі 81, Мартінес 81

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