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Ленс: Я не хотів їхати до України, бо мав пропозиції з АПЛ та Німеччини

Нідерландець розповів про перехід в Динамо
Сьогодні 22:07 123 0
Ленс: Я не хотів їхати до України, бо мав пропозиції з АПЛ та Німеччини
#Динамо Київ, #Ленс

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Динамо Джеремейн Ленс перейшов у київський клуб через зустріч з Ігорем Суркісом.

Про це нідерландець розповів порталу Sport Arena.

"Я не хотів їхати до України, бо мав пропозиції з АПЛ та Німеччини. Але було одне але - президент Динамо Ігор Суркіс. Він запросив мене та агентів на розмову. Ми приїхали на зустріч обговорити різні деталі: суми, гонорар. У мене лишилося гарне відчуття. Не тільки стосовно гонорару, а й стосовно досвіду, який я можу отримати у Києві.

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Президент Динамо сказав, що вони не ставали чемпіонами України уже 5-7 років і що дуже хотіли повернутися до Ліги чемпіонів. В Україні я виграв все, що міг. Це був класний період для мене. І не тільки фінансово", - сказав Ленс.

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