Ленс: Блохін був трішки старомодним

Колишній тренер Динамо Олег Блохін був старомодним, на думку ексгравця киян Джермейна Ленса.

Про це нідерландець розповів порталу Sport Arena.

"У сезоні, коли ми фінішували четвертими, ми важко розпочали. До того ж тоді було непорозуміння між українцями та легіонерами. Блохін, як тренер, був трішки старомодним. Потім прийшов Ребров, який був сучасним. І ще - він українець, тому розумів усіх місцевих гравців. Йому вдалося нас об'єднати", - сказав Ленс.