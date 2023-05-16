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Ленс: Блохін був трішки старомодним

Ексгравець Динамо розповів про Олега Блохіна
Сьогодні 20:36 384 0
Ленс: Блохін був трішки старомодним
#Олег Блохін, #Динамо Київ, #Ленс

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Динамо Олег Блохін був старомодним, на думку ексгравця киян Джермейна Ленса.

Про це нідерландець розповів порталу Sport Arena.

"У сезоні, коли ми фінішували четвертими, ми важко розпочали. До того ж тоді було непорозуміння між українцями та легіонерами. Блохін, як тренер, був трішки старомодним. Потім прийшов Ребров, який був сучасним. І ще - він українець, тому розумів усіх місцевих гравців. Йому вдалося нас об'єднати", - сказав Ленс.

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