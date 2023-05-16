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Піолі: Ніхто не вірить у Мілан

Стефано Піолі прокоментував матч проти Інтера
Сьогодні 09:13 281 0
Піолі: Ніхто не вірить у Мілан
Фото - gettyimages
#Мілан, #Піолі

Джерело - isport.ua.

Гравці Мілана налаштовані рішуче на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це розповів головний тренер "россонері"  Стефано Піолі.

"Вони готуються якнайкраще, у них велика рішучість, показати кращий футбол, ніж у першому матчі, і виграти гру.

Непросто готуватися до завтрашнього дня, але ми маємо на увазі важливу мету: виграти матч і вийти у фінал, як ніхто ніколи не припускав. Зараз, як ніколи, ніхто не думає, що Мілан зможе дійти до фіналу. Я знаю, що ми можемо зіграти чудовий матч.

Ми хочемо виступити на високому рівні. Це довгий матч, ми хочемо почати його добре, потім залишитися в хорошому для нас ритмі і скористатися їхніми помилками.

Деякі гравці мріють про такі ігри. Ми знаємо, що починаємо з невигідного становища, але в нас є достатньо якості, щоб перевернути це протистояння.

Ми повинні бути обережними. Нам також доведеться скористатися можливостями, які ми отримуємо, краще, ніж у першому матчі, Інтер дуже добре захищається.

Ми зробили деякі помилки. Але минуле не має значення. Завтра ми спробуємо обмежити наші помилки до мінімуму, нам доведеться бути більш рішучими і готовими краще читати ці ситуації.

Леау почувається краще, як Крунич і Мессіас, однак вони мають спершу завершити сьогоднішнє тренування. Якщо все піде за планом, вони будуть доступні", - сказав Піолі.

Нагадаємо, перший матч завершився перемогою Інтера - 2:0.

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