Піолі: Ніхто не вірить у Мілан

Гравці Мілана налаштовані рішуче на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це розповів головний тренер "россонері" Стефано Піолі.

"Вони готуються якнайкраще, у них велика рішучість, показати кращий футбол, ніж у першому матчі, і виграти гру.

Непросто готуватися до завтрашнього дня, але ми маємо на увазі важливу мету: виграти матч і вийти у фінал, як ніхто ніколи не припускав. Зараз, як ніколи, ніхто не думає, що Мілан зможе дійти до фіналу. Я знаю, що ми можемо зіграти чудовий матч.

Ми хочемо виступити на високому рівні. Це довгий матч, ми хочемо почати його добре, потім залишитися в хорошому для нас ритмі і скористатися їхніми помилками.

Деякі гравці мріють про такі ігри. Ми знаємо, що починаємо з невигідного становища, але в нас є достатньо якості, щоб перевернути це протистояння.

Ми повинні бути обережними. Нам також доведеться скористатися можливостями, які ми отримуємо, краще, ніж у першому матчі, Інтер дуже добре захищається.

Ми зробили деякі помилки. Але минуле не має значення. Завтра ми спробуємо обмежити наші помилки до мінімуму, нам доведеться бути більш рішучими і готовими краще читати ці ситуації.

Леау почувається краще, як Крунич і Мессіас, однак вони мають спершу завершити сьогоднішнє тренування. Якщо все піде за планом, вони будуть доступні", - сказав Піолі.