Інтер виграв дербі Мілана в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Інтер здобув перемогу в першому матчі півфіналу ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Інтер здобув перемогу над Міланом у межах першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь "нерадзуррі".

Голами відзначилися Едін Джеко та Генріх Мхітарян на початку зустрічі.

Ліга чемпіонів УЄФА

1/2 фіналу, перший матч

10 травня

Мілан - Інтер 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Джеко, 0:2 - 11 Мхітарян

Склади команд:

Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, К'єр (Тьяу 59), Калабрія (Калюлю 82), Тоналі, Крунич, Діас (Побега 82), Беннасер (Мессіас 18), Салемакерс (Орігі 59), Жиру

Запас: Міранте, Нава, Балло, Ребич, Габбіа, де Кетеларе

Інтер: Онана, Бастоні, Ачербі, Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні 78), Мхитарян (Брозович 62), Дімарко (де Врей 70), Думфріс, Джеко (Лукаку 70), Мартінес (Корреа 78)

Запас: Ханданович, Кордац, Гозенс, Белланова, Аслані, Д'Амброзіо, Дзанотті

Попередження: Крунич 45+1, Мхітарян 45+1, Томорі 64

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