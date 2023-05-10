Інтер виграв дербі Мілана в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Інтер здобув перемогу над Міланом у межах першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Матч завершився з рахунком 0:2 на користь "нерадзуррі".
Голами відзначилися Едін Джеко та Генріх Мхітарян на початку зустрічі.
Ліга чемпіонів УЄФА
1/2 фіналу, перший матч
10 травня
Мілан - Інтер 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Джеко, 0:2 - 11 Мхітарян
Склади команд:
Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, К'єр (Тьяу 59), Калабрія (Калюлю 82), Тоналі, Крунич, Діас (Побега 82), Беннасер (Мессіас 18), Салемакерс (Орігі 59), Жиру
Запас: Міранте, Нава, Балло, Ребич, Габбіа, де Кетеларе
Інтер: Онана, Бастоні, Ачербі, Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні 78), Мхитарян (Брозович 62), Дімарко (де Врей 70), Думфріс, Джеко (Лукаку 70), Мартінес (Корреа 78)
Запас: Ханданович, Кордац, Гозенс, Белланова, Аслані, Д'Амброзіо, Дзанотті
Попередження: Крунич 45+1, Мхітарян 45+1, Томорі 64
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