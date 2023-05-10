Головне
Інтер виграв дербі Мілана в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 278
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:09 2272
Фенербахче може запросити Луческу на посаду головного тренера
Вчора 18:59 384
Світоліна поступилася Цуренко на старті турніру в Римі
Вчора 18:20 768 1
Ворскла виграла жіночий чемпіонат України
Вчора 16:59 497
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Вчора 15:59 13374
Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО
Вчора 14:54 1881
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні
Вчора 09:44 43178 7
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Вчора 09:44 3331
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 08:39 3334
Прямі трансляції

Інтер виграв дербі Мілана в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Інтер здобув перемогу в першому матчі півфіналу ЛЧ
Вчора 23:56 278 0
Інтер виграв дербі Мілана в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: AFP
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Інтер здобув перемогу над Міланом у межах першого поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Матч завершився з рахунком 0:2 на користь "нерадзуррі".

Голами відзначилися Едін Джеко та Генріх Мхітарян на початку зустрічі.

Ліга чемпіонів УЄФА
1/2 фіналу, перший матч
10 травня

Мілан - Інтер 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 8 Джеко, 0:2 - 11 Мхітарян

Склади команд:

Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, К'єр (Тьяу 59), Калабрія (Калюлю 82), Тоналі, Крунич, Діас (Побега 82), Беннасер (Мессіас 18), Салемакерс (Орігі 59), Жиру

Запас: Міранте, Нава, Балло, Ребич, Габбіа, де Кетеларе

Інтер: Онана, Бастоні, Ачербі, Дарміан, Барелла, Чалханоглу (Гальярдіні 78), Мхитарян (Брозович 62), Дімарко (де Врей 70), Думфріс, Джеко (Лукаку 70), Мартінес (Корреа 78)

Запас: Ханданович, Кордац, Гозенс, Белланова, Аслані, Д'Амброзіо, Дзанотті

Попередження: Крунич 45+1, Мхітарян 45+1, Томорі 64

Напередодні Реал зіграв внічию з Манчестер Сіті

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 2272
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 13374
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 3331
Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні Стало відомо, який гонорар Ломаченко отримає за бій з Хейні 43178 7
Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України Росіяни вкрали емблему легендарного футбольного клубу України 4851 1
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 3334
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8976 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 274546
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148579 7
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10455
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16500 6
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 69419 1