Левандовський повторив досягнення Роналдо

Польський нападник Барселони Роберт Левандовський оформив дубль у матчі 35 туру Ла-Ліги проти Еспаньйола.

Про це повідомляє Squawka.

Після цього в активі у поляка в усіх клубних турнірах нинішнього сезону став 31 гол: 21 – у чемпіонаті Іспанії, 5 – у Лізі чемпіонів, 2 – у Суперкубку Іспанії, 2 – у Кубку Іспанії та один у Лізі Європи.

Останнім до Левандовського 30 і більше голів за перший ігровий рік у Барселоні забивав бразильський нападник Роналдо. Було це у сезоні-1996/1997.

Нагадаємо, Барселона вперше з сезону 2018/19 виграла Ла-Лігу.