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Артета: Думати про чемпіонство вже неможливо

Мікель Артета прокоментував поразку від Брайтона
Сьогодні 10:10 369 0
Артета: Думати про чемпіонство вже неможливо
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Брайтон, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Арсенал повинний був грати агресивніше у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (0:3).

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Тиждень тому я стояв тут і відчував гордість, а сьогодні ми маємо вибачитись за гру. Це було неприйнятно. Математично чемпіонство ще можливе, але сьогодні про це неможливо думати. Нам потрібно перетравити результат та гру в другому таймі.

Брайтон був справді крутий. Ми чекали на таку гру. У першому таймі ми знали, як вони гратимуть, але після пропущеного другого гола вже не знали, як відповідати.

Ми мали грати агресивніше. Вони добре використали простір і покарали нас. Я завжди захищатиму своїх гравців, тому винен я. Після такої поразки вдома ми маємо спочатку проаналізувати себе, перш ніж говорити про когось іншого", - сказав Артета.

Раніше Брайтон розгромив Арсенал.

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