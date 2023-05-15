Артета: Думати про чемпіонство вже неможливо

Арсенал повинний був грати агресивніше у матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Брайтона (0:3).

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Тиждень тому я стояв тут і відчував гордість, а сьогодні ми маємо вибачитись за гру. Це було неприйнятно. Математично чемпіонство ще можливе, але сьогодні про це неможливо думати. Нам потрібно перетравити результат та гру в другому таймі.

Брайтон був справді крутий. Ми чекали на таку гру. У першому таймі ми знали, як вони гратимуть, але після пропущеного другого гола вже не знали, як відповідати.

Ми мали грати агресивніше. Вони добре використали простір і покарали нас. Я завжди захищатиму своїх гравців, тому винен я. Після такої поразки вдома ми маємо спочатку проаналізувати себе, перш ніж говорити про когось іншого", - сказав Артета.