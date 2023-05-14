Джерело - Чемпіон.
У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд переміг Вест Гем, Евертон поступився Манчестер Сіті, а Брайтон розгромив Арсенал.
Чемпіонат Англії - АПЛ
36 тур, 14 травня
Брентфорд - Вест Гем 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 20 Мбемо, 2:0 - 43 Вісса
Евертон - Манчестер Сіті 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 37 Гюндоган, 0:2 - 39 Голанд, 0:3 - 51 Гюндоган
Українець Віталій Миколенко не потрапив до заявки Евертона на матч.
Арсенал - Брайтон 0:3 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Енкісо, 0:2 - 86 Ундав, 0:3 - 90+6 Еступіньян
Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки Арсеналу на матч через травму.