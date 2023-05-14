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Брайтон розгромив Арсенал, Евертон програв Манчестер Сіті: результати матчів 36 туру АПЛ

Українці пропускали матчі через травму
Сьогодні 20:30 732 0
Брайтон розгромив Арсенал, Евертон програв Манчестер Сіті: результати матчів 36 туру АПЛ
#Брайтон, #Брентфорд, #Вест Гем, #Евертон, #Манчестер Сіті, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У 36-му турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд переміг Вест Гем, Евертон поступився Манчестер Сіті, а Брайтон розгромив Арсенал.

Чемпіонат Англії - АПЛ
36 тур, 14 травня

Брентфорд - Вест Гем 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 20 Мбемо, 2:0 - 43 Вісса

Евертон - Манчестер Сіті 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 37 Гюндоган, 0:2 - 39 Голанд, 0:3 - 51 Гюндоган

Українець Віталій Миколенко не потрапив до заявки Евертона на матч.

Арсенал - Брайтон 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Енкісо, 0:2 - 86 Ундав, 0:3 - 90+6 Еступіньян

Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки Арсеналу на матч через травму.

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