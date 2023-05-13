Баварія знищила Шальке: результати матчів 32 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У 32-му турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

32 тур, 13 травня

Айнтрахт - Майнц 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Камада (пен), 2:0 - 40 Бута, 3:0 - 59 Коло Муані

Баварія - Шальке 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Мюллер, 2:0 - 29 Кімміх (пен), 3:0 - 50 Гнабрі, 4:0 - 66 Гнабрі, 5:0 - 80 Тель, 6:0 - 90+2 Мазраві

Бохум - Аугсбург 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Антві-Аджей, 1:1 - 29 Маєр, 2:1 - 59 Гауелеу (авт), 3:1 - 62 Лосілла, 3:2 - 85 Єбоа

Вольфсбург - Гоффенгайм 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Камінський, 2:0 - 75 Вальдшмідт, 2:1 - 90+3 Гілавогі (авт)

Уніон - Фрайбург 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Беренс, 2:0 - 36 Бекер, 3:0 - 38 Бекер, 3:1 - 56 Гульде, 3:2 - 70 Гріфо, 4:2 - 80 Лаїдуні

Сьогодні, 13 травня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Боруссія Д - Боруссія М

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