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Шевченко: Мілан може відігратися в Інтера

Андрій Шевченко прокоментував поразку команди від Інтера (0:2)
Сьогодні 10:16 201 0
Шевченко: Мілан може відігратися в Інтера
Фото - gettyimages
#Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Мілан може відігратися у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це розповів екснападник "россонері" Андрій Шевченко.

"Мілан поступився Інтеру психологічно. У першому таймі Мілан не зміг увійти в гру. Кілька замін та правильний менталітет покращили гру у другій половині зустрічі.

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Остаточний результат цього матчу на користь Інтера, але Мілан все ще може відігратися у матчі-відповіді", - сказав Шевченко.

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