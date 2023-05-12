Шевченко: Мілан може відігратися в Інтера

Мілан може відігратися у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Про це розповів екснападник "россонері" Андрій Шевченко.

"Мілан поступився Інтеру психологічно. У першому таймі Мілан не зміг увійти в гру. Кілька замін та правильний менталітет покращили гру у другій половині зустрічі.

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Остаточний результат цього матчу на користь Інтера, але Мілан все ще може відігратися у матчі-відповіді", - сказав Шевченко.