Шевченко: Мілан може відігратися в Інтера

Джерело - tribuna.com.
Мілан може відігратися у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.
Про це розповів екснападник "россонері" Андрій Шевченко.
"Мілан поступився Інтеру психологічно. У першому таймі Мілан не зміг увійти в гру. Кілька замін та правильний менталітет покращили гру у другій половині зустрічі.
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Остаточний результат цього матчу на користь Інтера, але Мілан все ще може відігратися у матчі-відповіді", - сказав Шевченко.
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