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Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 06:27 2940 0
Мілан - Інтер: відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

10 травня Мілан та Інтер проведуть знамените Derby della Madonnina в межах першого півфінального матчу Ліги чемпіонів-2022/23.

Гра відбудеться в Мілані на стадіоні Сан-Сіро.

Дивіться відео голів і огляд матчу онлайн у режимі реального часу в цій новині. Пряма трансляція - на Volia TV.

0:1 - 8' Джеко

0:2 - 11' Мхітарян

Огляд матчу

Матч-відповідь відбудеться 16 травня на цьому самому стадіоні, але номінальним господарем вже буде Інтер.

Напередодні Реал та Манчестер Сіті зіграли внічию (1:1) в першому матчі іншого півфіналу ЛЧ.

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