Юрченко повернеться до тренувань з Ворсклою

Юрченко відновився від травми

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ворскли Владлен Юрченко відновився після операції та відновить роботу у загальній групі з четверга.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Нагадаємо, хавбек отримав травму у матчі 20-го туру УПЛ з Інгульцем (1:0). У Юрченка діагностували розрив меніска суглоба лівої ноги. Операцію в одній із київських клінік провів доктор Дмитро Скибицький – за сумісництвом директор медичного департаменту Шахтаря.

Цього сезону Юрченко зіграв у складі Ворскли 15 матчів. На рахунку півзахисника – один гол та один асист.

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