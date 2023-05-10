Помер легендарний воротар чемпіонатів світу

У вічність відійшов колишній мексиканський кіпер Антоніо Карбахаль.

У віці 93 років пішов з життя легенда мексиканського футболу.

Про це повідомляє FMF.

Його клубна кар'єра тривала 18 років, а міжнародна – 16.

Антоніо, більш відомий на прізвисько "Ла Тота", першим в історії потрапив у заявку на 5 чемпіонатів світу та зіграв на них (1950, 1954, 1958, 1962 й 1966). За це отримав ще одне прізвисько – Ель Сінко Копас, що в перекладі з іспанської означає "П'ять кубків".

Першим рекорд мексиканця повторив Лотар Маттеус у 1998 році. Окрім цього, підкорилось таке досягнення ще Джанлуїджі Буффону, Рафаелю Маркусу, Андресу Гуардадо, Гільєрмо Очоа, Кріштіану Роналду й Ліонелю Мессі (для останніх 4-х саме ЧС-2022 став 5 Мундіалем).

Нагадаємо, у віці 50 років помер ексфутболіст Динамо та збірної України Павло Шкапенко.