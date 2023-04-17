Помер колишній гравець Динамо та збірної України Шкапенко

Про причини смерті не повідомляється

Джерело - Чемпіон.

На 51-у році життя помер колишній гравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко.

Про це повідомляє Бомбардир.

Шкапенко відіграв за Динамо шість сезонів. Шестиразовий чемпіон України, тричі володар Кубка України.

Колишній півзахисник провів 10 матчів за збірну України. Також грав за українські клуби Металург (Запоріжжя), ЦСКА (Київ), російські Уралан, Торпедо, Шинник, Том та Кубань.

Про причини смерті не повідомляється.

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