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Шевченко: Гравці Мілана вміють страждати та боротись

Андрій Шевченко прокоментував матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Мілан - Інтер
Сьогодні 10:45 194 0
Шевченко: Гравці Мілана вміють страждати та боротись
Фото - gettyimages
#Інтер, #Мілан, #Андрій Шевченко

Джерело - tribuna.com.

Мілан у важливі моменти вміє показувати команду гру.

Про це розповів екснападник міланського клубу Андрій Шевченко.

"Мені подобається цей колектив. Вони всі грають один за одного. Я помічаю це, особливо у важкі моменти. Крім того, є якісні гравці, вони можуть вирішити або перевернути долю матчу.

Важливо: Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогоднішній Мілан вміє страждати і вміє боротися, вміє забруднитися, якщо потрібно. Крім того, добре видно руку тренера і клубу", - сказав Шевченко.

Матч Мілан - Інтер розпочнеться о 22:00.

Актуально: Шевченко – король дербі Мілана: 20 років тому українець забив вирішальний гол Інтеру в півфіналі Ліги чемпіонів – ВІДЕО

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