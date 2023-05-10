Шевченко: Гравці Мілана вміють страждати та боротись

Мілан у важливі моменти вміє показувати команду гру.

Про це розповів екснападник міланського клубу Андрій Шевченко.

"Мені подобається цей колектив. Вони всі грають один за одного. Я помічаю це, особливо у важкі моменти. Крім того, є якісні гравці, вони можуть вирішити або перевернути долю матчу.

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Сьогоднішній Мілан вміє страждати і вміє боротися, вміє забруднитися, якщо потрібно. Крім того, добре видно руку тренера і клубу", - сказав Шевченко.