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Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Матч відбудеться в середу, 10 травня
Сьогодні 05:43 1147 0
Мілан - Інтер: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Інтер, #Ліга чемпіонів, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, плей-оф
1/2 фіналу
10 травня 2023 року, 22:00

Мілан (Італія) - Інтернаціонале (Мілан, Італія)
Стадіон Сан-Сіро (Мілан, Італія)
Головний арбітр - Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

10 травня Мілан зіграє проти своїх сусідів по місту, Інтера, в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться на стадіоні Сан-Сіро та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Мілан

Підопічні Стефано Піолі по-різному провели останні два матчі в Серії А. Ротація складу в домашній грі з аутсайдером Кремонезе вилізла боком (нічия 1:1), а ось Лаціо через 3 дні на тому самому стадіоні здолали впевнено (2:0). Кожне очко для Мілана, що перебуває на 5-му місці, зараз дуже важливе, адже команда веде щільну боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів наступного сезону - на останні 3 путівки претендують відразу 6 клубів.

Інший шлях до автоматичної участі в ЛЧ наступного сезону - це перемога в цьогорічній ЛЧ. І "россонері", вперше з тріумфального 2007-го пробившись до півфіналу вже дуже близько до мети: від вирішальної гри відділяють лише два матчі знаменитого Дербі делла Мадонніна. До першої зустрічі Мілан підходить майже без кадрових втрат - є тільки побоювання щодо лідера команди Рафаела Леау, який міг відчути перевтому в матчі з Лаціо.

Інтер

Крісло, що донедавна серйозно хиталося під головним тренером "нерадзуррі" Сімоне Індзаґі, заспокоїлось. Окрім першого за 13 років виходу до півфіналу Ліги чемпіонів, Інтер ще й виграв 5 із 5 останніх матчів у всіх турнірах (принагідно й переміг Ювентус в 1/2 фіналу Кубка). Серед останніх жертв - обидві римські команди (3:1 над Лаціо та 2:0 над Ромою). Як наслідок - команда знову посідає чисте місце в зоні ЛЧ, випереджаючи саме Мілан на 2 очки.

До матчу зі своїми сусідами по місту Інтер також підходить майже без втрат. Не гратиме центральний захисник Мілан Шкріньяр, який відсутній давно й готується влітку стати футболістом ПСЖ. Також є непевність щодо участі лівого латераля Робіна Ґозенса, що отримав травму плеча під час забивання голу у ворота Лаціо.

Історія зустрічей

Це давнє протистояння налічує 253 поєдинки, в яких 94 рази перемагав Інтер, 85 - Мілан, а ще 74 гри завершувалися внічию. Але цікаво, що команди вже двічі зустрічались на стадії плей-оф ЛЧ (півфінал-2002/03 та чвертьфінал-2004/05) і обидва рази далі проходили "червоно-чорні".

Трансляція матчу

Дивитися поєдинок можна на медіасервісах Volia TV та MEGOGO.

Пряма мова

Стефано Піолі (головний тренер Мілана): з'явиться ближче до матчу...

Сімоне Індзаґі (головний тренер Інтера): з'явиться ближче до матчу...

Орієнтовні склади

Мілан: Меньян, Калабрія, К'єр, Томорі, Ернандес, Тоналі, Крунич, Діас, Беннасер, Леау, Жіру

Інтер: Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні, Дюмфріс, Барелла, Брозович, Чалханоґлу, Дімарко, Лукаку, Мартінес

Ставки букмекерів

Невеличким фаворитом гри вважають Інтер - 2.50, нічия - 3.20, перемога Мілана - 3.10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Мілана - 2:1.

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