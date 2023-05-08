Кучер поскаржився на суддівство після матчу з Чорноморцем

Судді помиляються не лише на користь СК Дніпра-1.

Про це розповів головний тренер клубу з Дніпра Олександр Кучер.

"Я не розумію, чому скасували перший гол, момент там дуже специфічний. Одна справа, що до того, чи був пенальті. Там, можливо, момент був до штрафного майданчику і, як кажуть, 50 на 50.

Усі говорять, до речі, що ми пенальті багато б’ємо, але ж на нашу користь навпаки не дають чисті пенальті. В Олександрії у першому весняному матчі на перший хвилині на нашу користь не ставлять пенальті, при чому з вилученням. З Рухом на нашу користь не призначили пенальті. І таких моментів можна нарахувати багато.

Річ у тому, що ми атакуємо і постійно перебуваємо в чужому штрафному майданчику, тому і ставлять пенальті. Туди ж треба добігати, щоб 11-метрові призначали, а якщо ти не добігаєш, то звісно, що ніхто і не буде ставити. У першому таймі теж був чистий пенальті у ворота Чорноморця, але арбітр його не призначив. Це ж все треба розуміти. Ми теж хочемо грати і перемагати. Призначайте те, що є і не треба щось придумувати", – розповів Кучер.