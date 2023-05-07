СК Дніпро-1 вирвав перемогу у Чорноморця у 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець вдома програв СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь гостей. У другому таймі матчу Алефіренко вивів одеситів вперед. Досить швидко Назаренко зрівняв рахунок. Через шість хвилин Довбик не реалізував сумнівне пенальті. У ворота одеситів був призначений помилковий пенальті - порушення правил Васильєв здійснював за межами штрафного майданчику. Однак системи ВАР на матчі не було, тож своє рішення арбітр не змінив. Довбик взявся виконати цей стандарт, але Паст потягнув удар з “точки”. Суддя побачив, що голкіпер завчасно вийшов з воріт і призначив перебивання, не зважаючи на те, що Довбик з добивання все-таки забив гол. З другої спроби в Артема теж не вийшло переграти Паста.

Та все ж гості вирвали перемогу - Довбик свого досяг, забивши переможний гол у зустрічі.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 7 травня

Чорноморець - СК Дніпро-1 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 53 Алефіренко, 1:1 - 57 Назаренко, 1:2 - 82 Довбик

Чорноморець: Паст, Путря (Войтиховський, 88), Брагару, Салюк, Васильєв, Єрмаков, Кузик (Штогрін, 88), Авагімян (Брагару, 82), Бадібанга, Демченко, Алефіренко

Дніпро-1: Рибак, Назаренко (Пасіч, 86), Сарапій, Сваток, Адамюк (Гайнер, 86), Бланко, Бабенко, Рубчинський (Когут, 75), Пихальонок (Підлепенець, 86), Гуцуляк, Довбик

Попередження: Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Авагімян - Гуцуляк

Незабитий пенальті: Довбик (66, воротар)