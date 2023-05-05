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Алькантара вибув до кінця сезону

Гравець знову травмувався
Сьогодні 22:08 192 0
Алькантара вибув до кінця сезону
#Алькантара, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Іспанська півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара отримав травму стегна і пропустить залишок сезону.

Про це повідомив головний тренер команди Юрген Клопп.

"Тьяго прооперують і він пропустить залишок сезону. Це та ж проблема, по якій він раніше пропустив кілька місяців. Чи буде він готовий до передсезонки? Так, і саме тому ми робимо це зараз", - відзначив Клопп.

32-річний півзахисник після минулої травми відіграв всього 96 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Макаллістер зацікавлений у трансфері у Ліверпуль.

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