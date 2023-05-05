Алькантара вибув до кінця сезону

Іспанська півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара отримав травму стегна і пропустить залишок сезону.

Про це повідомив головний тренер команди Юрген Клопп.

"Тьяго прооперують і він пропустить залишок сезону. Це та ж проблема, по якій він раніше пропустив кілька місяців. Чи буде він готовий до передсезонки? Так, і саме тому ми робимо це зараз", - відзначив Клопп.