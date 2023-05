Макаллістер зацікавлений у трансфері в Ліверпуль

Центральний півзахисник Брайтона Алексіс Макаллістер зацікавлений у літньому трансфері в Ліверпуль.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мерсисайдський клуб близький до узгодження умов особистого контракту 24-річного аргентинця, залишилося уточнити певні деталі.

Переговори триватимуть протягом наступних 2 тижнів.

