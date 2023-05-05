Макаллістер зацікавлений у трансфері в Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.
Центральний півзахисник Брайтона Алексіс Макаллістер зацікавлений у літньому трансфері в Ліверпуль.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Мерсисайдський клуб близький до узгодження умов особистого контракту 24-річного аргентинця, залишилося уточнити певні деталі.
Переговори триватимуть протягом наступних 2 тижнів.
Alexis Mac Allister is keen on Liverpool move; there are still details to be clarified before full agreement on personal terms. 🔴🇦🇷 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2023
Understand negotiations will continue in the next 2 weeks. Manchester United remain interested but it depends on club's sale. pic.twitter.com/OCB519K6BB
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!