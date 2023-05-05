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Макаллістер зацікавлений у трансфері в Ліверпуль

Мерсисайдці можуть підписати хавбека Брайтона
Сьогодні 13:38 171 0
Макаллістер зацікавлений у трансфері в Ліверпуль
Фото: Getty Images
#Брайтон, #Алексіс Мак Аллістер

Джерело - Чемпіон.

Центральний півзахисник Брайтона Алексіс Макаллістер зацікавлений у літньому трансфері в Ліверпуль.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мерсисайдський клуб близький до узгодження умов особистого контракту 24-річного аргентинця, залишилося уточнити певні деталі.

Переговори триватимуть протягом наступних 2 тижнів.

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