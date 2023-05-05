Криськів повернувся до тренувань з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря та молодіжної збірної України Дмитро Криськів повернувся до тренувань у загальній групі.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
Криськів отримав травму в перенесеному матчі 6-го туру УПЛ проти Львова (2:1).
Раніше повідомлялося, що гравець пропустить 4-5 тижнів і може зіграти на молодіжному Євро.
22-річний футболіст у поточному сезоні провів 16 матчів за Шахтар. В його активі 6 голів та 3 асисти.
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