Криськів повернувся до тренувань з Шахтарем

Криськів відновив тренування у загальній групі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря та молодіжної збірної України Дмитро Криськів повернувся до тренувань у загальній групі.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Криськів отримав травму в перенесеному матчі 6-го туру УПЛ проти Львова (2:1).

Раніше повідомлялося, що гравець пропустить 4-5 тижнів і може зіграти на молодіжному Євро.

22-річний футболіст у поточному сезоні провів 16 матчів за Шахтар. В його активі 6 голів та 3 асисти.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!