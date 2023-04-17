Криськів пропустить 4-5 тижнів і може зіграти на молодіжному Євро

Хавбек Шахтаря уникнув серйозної травми

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів може відновитися до початку молодіжного чемпіонату Європи.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський.

"Ми давали інформацію з посиланням на спортивно-медичного блогера Дмитра Бабелюка, що у Криськіва, судячи з усього, розрив гомілкостопу та повний букет, і він на 99,9% пропускає Євро. Є позитивні новини. Я спілкувався з Дмитром. Він написав, що попередні прогнози не здійснились, що насправді розрив є, букета немає, операція не потрібна.

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