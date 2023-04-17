Криськів пропустить 4-5 тижнів і може зіграти на молодіжному Євро

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів може відновитися до початку молодіжного чемпіонату Європи.
Про це заявив журналіст Михайло Співаковський.
"Ми давали інформацію з посиланням на спортивно-медичного блогера Дмитра Бабелюка, що у Криськіва, судячи з усього, розрив гомілкостопу та повний букет, і він на 99,9% пропускає Євро. Є позитивні новини. Я спілкувався з Дмитром. Він написав, що попередні прогнози не здійснились, що насправді розрив є, букета немає, операція не потрібна.
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Він зараз уже відновлюється, працює у зальчику. За попередніми прогнозами медиків, десь 4-5 тижнів, і десь до червня він мусить набрати оптимальну форму, бо це важливий гравець не тільки для молодіжної збірної України, але й для Шахтаря", - сказав Співаковський.