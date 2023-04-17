Головне
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів у 21 турі УПЛ
Вчора 15:54 710
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 11:17 599
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Сьогодні 11:16 23537
Рейтинг ATP: Крутих залишився першої ракеткою України, Джокович - перша ракетка світу
Сьогодні 09:54 48598
Рейтинг WTA: Світоліна значно покращила свою позицію
Сьогодні 09:07 281631 1
Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 1361
Марсель Маліновського переміг Труа, Страсбур з Соболем розібрався з Аяччо: результати матчів Ліги 1
Вчора 23:37 1260
Фенербахче з Ягуповою переміг Мерсін у фіналі жіночої Євроліги
Вчора 22:59 526
Арсенал не втримав перемогу над Вест Гемом, МЮ розібрався з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ
Вчора 20:24 1080
Крутих виграв кваліфікацію і вдруге вийшов на турнір ATP
Вчора 19:18 402
Прямі трансляції

Криськів пропустить 4-5 тижнів і може зіграти на молодіжному Євро

Хавбек Шахтаря уникнув серйозної травми
Сьогодні 12:33 145 0
Криськів пропустить 4-5 тижнів і може зіграти на молодіжному Євро
#Шахтар, #Дмитро Криськів

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів може відновитися до початку молодіжного чемпіонату Європи.

Про це заявив журналіст Михайло Співаковський.

"Ми давали інформацію з посиланням на спортивно-медичного блогера Дмитра Бабелюка, що у Криськіва, судячи з усього, розрив гомілкостопу та повний букет, і він на 99,9% пропускає Євро. Є позитивні новини. Я спілкувався з Дмитром. Він написав, що попередні прогнози не здійснились, що насправді розрив є, букета немає, операція не потрібна.

  Актуально: Йовичевич підтвердив серйозну травму лідера Шахтаря

Він зараз уже відновлюється, працює у зальчику. За попередніми прогнозами медиків, десь 4-5 тижнів, і десь до червня він мусить набрати оптимальну форму, бо це важливий гравець не тільки для молодіжної збірної України, але й для Шахтаря", - сказав Співаковський.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна значно покращила свою позицію Рейтинг WTA: Світоліна значно покращила свою позицію 281631 1
Визначилася дата і місце проведення матчу Україна - Німеччина Визначилася дата і місце проведення матчу Україна - Німеччина 2039
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 23537
Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ 1571
Рейтинг ATP: Крутих залишився першої ракеткою України, Джокович - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Крутих залишився першої ракеткою України, Джокович - перша ракетка світу 48598
Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги 1361
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 33837
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25160 3
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41916
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 43578
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 54257
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 39242 2