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Йовичевич підтвердив серйозну травму лідера Шахтаря

Ігор Йовичевич прокоментував травму Дмитра Криськіва
Сьогодні 21:39 174 0
Йовичевич підтвердив серйозну травму лідера Шахтаря
#Шахтар, #Дмитро Криськів

Джерело - shakhtar.com.

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів отримав серйозну травму у матчі проти Львова.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Ігор Йовичевич.

"З іншого боку, наскільки я щасливий трьома очками, настільки ж засмучений через травму Діми Криськіва. Це гравець, який для нас дуже важливий, який вдало замінив Мішу Мудрика на цій позиції та мав гарну статистику. Не знаю, чи зараз ми знайдемо такого футболіста замість нього. Мусимо знайти, але дуже важко буде його замінити. Його вплив на командну гру є дуже важливим, і я зараз просто не знаю... Засмучений, дуже засмучений. Гарний пацан, футболіст топовий, якого бракуватиме нам зараз. Бажаю йому дуже швидкого відновлення. Ще не знаємо, що саме там, але бачимо, що це надовго.

Мусимо жити з цим. Є гравці, у яких невеличкі травми – на чотири-п’ять днів вилітають. Але ж вилітають. Наприклад, Назарина мав грати сьогодні в основі, але в нього температура. Такі випадки теж бувають – маємо бути готовими до того. Бондар не грав через картки, Михайліченка, Зубкова немає – це основні гравці. Але я сказав сьогодні на установці: коли в нас немає групи гравців, то я бачу по очах інших футболістів, що в нас з’являється команда і нові бойові одиниці. Пам’ятаєте, Діма Криськів теж не був основним, він взагалі не грав перші 10 матчів чемпіонату. Топалов теж не грав. Але на зборах кожного тренування вони працювали так, що стали дуже важливими в матчах з Ренном і допомогли команді пройти – один забив, другий зіграв дуже вдало у Франції як вінгер. Тобто з’являються бойові одиниці, а це те, що робить команду міцнішою. І є той самий командний дух: коли не йде гра, а вони терплять, б’ються та отримують нагороду у вигляді голів", - відзначив Йовичевич.

Раніше Шахтар вирвав перемогу у Львова.

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