Ващук: Шовковський має надихнути гравців Динамо на нові перемоги

Виконуючий обов'язки головного тренера Динамо Олександра Шовковський повинний надихнути команду на нові перемоги.

Про це розповів ексзахисник киян Владислав Ващук.

"Ну, а кого б ви запропонували на це місце, якщо не Шовковського? Зрештою, його кандидатуру подав Мірча Луческу, який по спільній роботі знає всі сильні риси Сашка.

Деколи футбольний колектив потрібно струсонути, щоб він став краще грати. Думаю, новий тренер це зробить. Ми нині на четвертому місці, і це пригнічує. Сашко звик бути чемпіоном. Він має надихнути нинішніх гравців Динамо на нові перемоги", - сказав Ващук.