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Динамо в більшості здолало Металіст у 23 турі УПЛ

Харків'яни залишилися в меншості на 49-й хвилині
Сьогодні 14:54 673 0
Динамо в більшості здолало Металіст у 23 турі УПЛ
#Динамо Київ, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 квітня, Динамо мінімально переграло Металіст у межах 23-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:3. Харків'яни грали в меншості з 49-й хвилини через вилучення Юрія Романюка.

Чемпіонат України - УПЛ
23 тур, 28 квітня

Металіст - Динамо Київ 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Сирота, 0:2- 75 Ванат, 1:2 - 81 Прядун, 1:3 - 90+1 Вівчаренко

Склади команд:

Металіст: Єрмолов, Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов, Ралюченко, Демченко, Чайковський (Бойчук 46, Наумець 72), Панасенко (Багачанський, 60), Прядун.

Запасні: Костик, Шумілов, Шамич, Чідомере, Самуель, Рязанцев, Синчук, Ніколишин.

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Сидорчук, Ванат (Рамірес 78), Андрієвський, Тимчик, Дячук (Попов 78), Буяльский, Сирота, Беніто (Діалло 78), Волошин (Кабаєв, 46).

Запасні: Шепелєв, Парріс, Гармаш, Малиш, Царенко, Дубінчак, Рамадані, Моргун.

Попередження: Прядун 34, Коррал 45+1, Вівчаренко 47, Рамірес 82, Демченко 86

Вилучення: Романюк 49

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