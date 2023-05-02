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Скаути Манчестер Юнайтед та ПСЖ стежили за форвардом Роми

Нападник Роми зацікавив ТОП-клуби
Сьогодні 10:40 191 0
Скаути Манчестер Юнайтед та ПСЖ стежили за форвардом Роми
Фото - gettyimages
#Теммі Абрагам, #Манчестер Юнайтед, #ПСЖ, #Рома

Джерело - tribuna.com.

На останньому матчі Роми у чемпіонаті Італії проти Мілана (1:1) були присутні скаути Манчестер Юнайтед та ПСЖ, які слідкували за грою Теммі Абрахама.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Манкуніанці бачать в англійці заміну Вауту Веггорсту, а ПСЖ – Юго Екітіку.

Перемовин поки немає, але Рома очікує, що незабаром може отримати кілька пропозицій. У контракті Абрахама є пункт, який дозволяє Челсі повернути гравця за 80 млн євро, і саме таку суму римляни проситимуть в інших команд.

Гру з Міланом також відвідали скаути Тоттенгема, але наразі невідомо, кого саме вони переглядали.

У цьому сезоні на рахунку Абрахама 9 голів та 7 результативних передач у 45 матчах.

Раніше Абрагам визначився з майбутнім у Ромі.

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