Скаути Манчестер Юнайтед та ПСЖ стежили за форвардом Роми

Джерело - tribuna.com.
На останньому матчі Роми у чемпіонаті Італії проти Мілана (1:1) були присутні скаути Манчестер Юнайтед та ПСЖ, які слідкували за грою Теммі Абрахама.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Манкуніанці бачать в англійці заміну Вауту Веггорсту, а ПСЖ – Юго Екітіку.
Перемовин поки немає, але Рома очікує, що незабаром може отримати кілька пропозицій. У контракті Абрахама є пункт, який дозволяє Челсі повернути гравця за 80 млн євро, і саме таку суму римляни проситимуть в інших команд.
Гру з Міланом також відвідали скаути Тоттенгема, але наразі невідомо, кого саме вони переглядали.
У цьому сезоні на рахунку Абрахама 9 голів та 7 результативних передач у 45 матчах.