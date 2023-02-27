Абрагам визначився з майбутнім у Ромі

Джерело - tribuna.com.
Форвард Роми Теммі Абрагам не планує покидати команду.
Про це повідомляє інсайдер Даніель Лонго.
До англійця проявляє інтерес низка клубів АПЛ, але Абрагам хоче продовжити грати під керівництвом Жозе Моурінью у Ромі та прагне виграти трофеї.
Абрагам перейшов у Рому з Челсі влітку 2021 року. Його контракт з римлянами спливає у червні 2026-го.
У поточному сезоні 25-річний форвард забив 7 голів та віддав 4 асисти у 32 матчах.
Раніше повідомлялося, що Арсенал та Манчестер Юнайтед цікавляться Абрагамом.