Абрагам визначився з майбутнім у Ромі

Теммі Абрагам хоче залишитись у Ромі

Форвард Роми Теммі Абрагам не планує покидати команду.

Про це повідомляє інсайдер Даніель Лонго.

До англійця проявляє інтерес низка клубів АПЛ, але Абрагам хоче продовжити грати під керівництвом Жозе Моурінью у Ромі та прагне виграти трофеї.

Абрагам перейшов у Рому з Челсі влітку 2021 року. Його контракт з римлянами спливає у червні 2026-го.

У поточному сезоні 25-річний форвард забив 7 голів та віддав 4 асисти у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Манчестер Юнайтед цікавляться Абрагамом.