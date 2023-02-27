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Абрагам визначився з майбутнім у Ромі

Сьогодні 18:28 165 0
Теммі Абрагам хоче залишитись у Ромі
Абрагам визначився з майбутнім у Ромі
Фото - gettyimages
#Теммі Абрагам, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Форвард Роми Теммі Абрагам не планує покидати команду.

Про це повідомляє інсайдер Даніель Лонго.

До англійця проявляє інтерес низка клубів АПЛ, але Абрагам хоче продовжити грати під керівництвом Жозе Моурінью у Ромі та прагне виграти трофеї.

Абрагам перейшов у Рому з Челсі влітку 2021 року. Його контракт з римлянами спливає у червні 2026-го.

У поточному сезоні 25-річний форвард забив 7 голів та віддав 4 асисти у 32 матчах.

Раніше повідомлялося, що Арсенал та Манчестер Юнайтед цікавляться Абрагамом.

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