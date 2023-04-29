Оболонь - Карпати Львів 1:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У межах 4-го туру другого кола Першої ліги України Оболонь вдома поступилась Карпатам.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 29 квітня
Чемпіонська група
Оболонь - Карпати Львів 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Хобленко, 1:1 - 87 Фатєєв, 1:2 - 90+11 Бобко
Оболонь: Федорівський, Фатєєв, Лук’янчук, Карась, Корохов (Суханов, 69), Чернов, Черненко, Мороз, Груша (Косовський, 90+4), Слободян (Батальський, 90), Єрмоленко (Прокопенко, 69).
Карпати: Ільющенков, Дуць, Приймак, Саків, Галенков (І. Когут, 82), Рябов, Чачуа, Кожанов (Лень, 62), Тлумак (М. Когут, 71), Хобленко (Махнєв, 82).
Попередження: Мороз, 18, 64, Черненко, 63, Прокопенко, 90+9 – Саків, 33, Рябов, 83, Приймак, 90+3, Махнєв, 90+7.
Вилучення: Мороз, 63.
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