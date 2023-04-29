Карпати вирвали перемогу в Оболоні: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі в межах 4-го туру другого кола Першої ліги України.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 29 квітня
Чемпіонська група
Кремінь - Епіцентр 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Ляшенко, 0:2 - 87 Миронюк, 1:2 - 90+2 Галата
Оболонь - Карпати Львів 1:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Хобленко, 1:1 - 87 Фатєєв, 1:2 - 90+11 Бобко
Група вибування
Діназ - СК Полтава 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Костенко, 0:2 - 43 Горжуй, 1:2 - 64 Орінчак, 2:2 - 78 Кириченко
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