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Нещерет та Беніто - в старті Динамо на матч з Металістом

Бущан не потрапив у заявку киян на поєдинок
Сьогодні 12:36 262 0
Нещерет та Беніто - в старті Динамо на матч з Металістом
#Динамо Київ, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 23-го туру УПЛ харківський Металіст зіграє з київським Динамо.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Металіст: Єрмолов, Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов, Ралюченко, Чайковський, Панасенко, Демченко, Прядун

Запасні: Шумілов, Костик, Багачанський, Шамич, Чідомере, Самуел, Рязанцев, Наумець, Бойчук, Синчук, Ніколишин

Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Сирота, Дячук, Тимчик, Сидорчук, Андрієвський, Волошин, Беніто, Буяльський, Ванат

Запасні: Малиш, Моргун, Дубінчак, Попов, Рамадані, Шепелєв, Кабаєв, Гармаш, Діалло, Царенко, Перріс, Рамірес

В заявку киян не потрапив голкіпер Георгій Бущан, який поїхав з командою на матч.

Зустріч розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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