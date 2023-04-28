Джерело - Чемпіон.
У матчі 23-го туру УПЛ харківський Металіст зіграє з київським Динамо.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Металіст: Єрмолов, Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов, Ралюченко, Чайковський, Панасенко, Демченко, Прядун
Запасні: Шумілов, Костик, Багачанський, Шамич, Чідомере, Самуел, Рязанцев, Наумець, Бойчук, Синчук, Ніколишин
Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Сирота, Дячук, Тимчик, Сидорчук, Андрієвський, Волошин, Беніто, Буяльський, Ванат
Запасні: Малиш, Моргун, Дубінчак, Попов, Рамадані, Шепелєв, Кабаєв, Гармаш, Діалло, Царенко, Перріс, Рамірес
В заявку киян не потрапив голкіпер Георгій Бущан, який поїхав з командою на матч.
Зустріч розпочнеться о 13:00 за київським часом.
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