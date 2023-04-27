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Бущан - у заявці Динамо на матч з Металістом

Стала відома заявка Динамо
Сьогодні 17:52 304 0
Бущан - у заявці Динамо на матч з Металістом
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

Динамо визначилось із заявкою на матч 23 туру УПЛ проти Металіста.

Про це повідомляє пресслужба киян.

На гру головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв 24 футболістів:

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик, Навін Малиш.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Назар Волошин, Кахім Перріс, Беніто, Самба Діалло, Антон Царенко, Решат Рамадані.

Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес. 

Поєдинок на ужгородському стадіоні Авангард розпочнеться у п’ятницю о 13:00.

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