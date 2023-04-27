Бущан - у заявці Динамо на матч з Металістом

Джерело - fcdynamo.com.
Динамо визначилось із заявкою на матч 23 туру УПЛ проти Металіста.
Про це повідомляє пресслужба киян.
На гру головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв 24 футболістів:
Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун
Захисники: Денис Попов, Олександр Сирота, Максим Дячук, Костянтин Вівчаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик, Навін Малиш.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Володимир Шепелєв, Назар Волошин, Кахім Перріс, Беніто, Самба Діалло, Антон Царенко, Решат Рамадані.
Нападники: Владислав Ванат, Ерік Рамірес.
Поєдинок на ужгородському стадіоні Авангард розпочнеться у п’ятницю о 13:00.