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Індзагі: Очевидно, що Інтер заслужив вихід у фінал

Тренер Інтера прокоментував вихід у фінал Кубка Італії
Сьогодні 14:57 249 0
Індзагі: Очевидно, що Інтер заслужив вихід у фінал
Фото: Getty Images
#Інтер, #Кубок Італії, #Ювентус, #Сімоне Індзагі

Джерело - Football Italia.

Інтер заслужив на вихід у фінал Кубка Італії після перемоги над Ювентусом (0:1).

Про це розповів головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі.

"Це був чудовий вечір. Було багато чесної гри. Обидві команди грали інтенсивно від початку до кінця. Очевидно, що моя команда заслужила вихід у фінал за підсумками двох матчів. Ми щасливі, бо хотіли за будь-яку ціну повернутись у Рим.

  Актуально: Ювентус - Інтер 1:0: огляд матчу Кубка Італії

Тепер попереду 10 матчів до кінця сезону. Ми сподіваємось, що буде ще один. Це чудовий вечір, ми насолоджуємось з нашими вболівальниками, бо грати так багато аж ніяк не легко", - сказав Індзагі.

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